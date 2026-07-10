Locuitorii din Mironu, fără apă potabilă: Primarul explică de ce a „tras heblul” și spune că a amânat momentul din „bunătate și omenie”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O situație tensionată a izbucnit în comuna Valea Moldovei (zona Mironu), unde mii de locuitori au rămas fără apă potabilă după ce primarul a oprit alimentarea din cauza datoriilor acumulate la energie electrică. Oamenii sunt nevoiți să care apă cu bidoanele din pădure sau de la fântâni, iar atmosfera în sat este una de nemulțumire accentuată.

Problema a escaladat după ce factura la curent pentru pomparea apei a ajuns la aproximativ 15.000 de lei. Primarul comunei a decis să oprească alimentarea până când datoriile vor fi achitate, explicând că nu mai poate susține costurile din bugetul local.

Declarațiile primarului – „Cuțitul a ajuns la os”

Primarul Niculai-Romică Floriștean recunoaște deschis dificultățile și responsabilitatea sa, dar subliniază că a moștenit o situație critică și că a încercat să ajute oamenii cât a putut:

„O comună cu 5.000 de locuitori nu poate să plătească 15.000 de lei la curent? Când plătesc, eu deschid apa, dar trebuie să am măcar bani de curent.”

El explică că a pornit serviciul de apă „de la zero” în urmă cu câțiva ani, plătind datoriile vechi din bugetul primăriei:

„Când am devenit primar, am șters totul și am pornit de la zero. În 2022 am făcut serviciul de apă de la zero.”

Primarul spune că a amânat măsura drastică „din bunătate și din omenie”, dar acum situația a devenit insuportabilă și că pentru a-i determina să plătească serviciul a decis suspendarea furnizării apei potabile.

Primarul i-a amenințat pe locuitori că din ianuarie 2027 rețeaua va trece la un operator extern (ACET), care va aplica măsuri mult mai dure pentru neplată. De asemenea, menționează investiții făcute anterior, precum forarea de puțuri noi, dar și costurile mari de exploatare (13 pompe care funcționează continuu).

El mai precizează că, în doar patru zile de când apa a fost oprită au venit să plătească doar trei persoane:

„Trei oameni au venit să plătească în patru zile de când nu au apă. Trei oameni!”

Reacțiile locuitorilor

Locuitorii intervievați se plâng că nu au apă la robinet de mai multe zile și că sunt nevoiți să improvizeze. Unii acuză administrația locală, alții recunosc problemele de plată, dar cer soluții rapide.

Unul dintre locuitorii revoltați că nu are apă este chiar cumătru cu primarul.

Primarul a recunoscut că fiica acestuia a născut în Autogara din Fălticeni și el i-a botezat copilul și spune că bărbatul are gospodăria conectată la rețeaua de apă, deși acesta spunea că primarul nu a tras conducta până la casa lui.