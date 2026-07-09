Gheorghe Șoldan: Aeroportul Suceava se transformă rapid. În mai puțin de doi ani am crescut de la 5 zboruri la 12 destinații. Cursele de Birmingham se vor relua, biletele fiind deja puse în vânzare

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a prezentat un bilanț detaliat al dezvoltării Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, evidențiind progresele realizate în mai puțin de doi ani de mandat. De la un aeroport cu trafic redus și infrastructură precară, unitatea se află acum într-un amplu proces de modernizare.

La preluarea mandatului în octombrie 2024, situația era dificilă. „Abia mai zburau câteva avioane de pe el. Erau fix cinci zboruri. Asta am moștenit! Un aeroport mic și înghesuit”, a declarat președintele Gheorghe Șoldan.

Astăzi, numărul destinațiilor a crescut la 12, după redeschiderea bazei Wizz Air. „La aproape un an de la preluarea mandatului, am reușit să redeschidem baza Wizz Air la Suceava (închisă în 2023) și am ajuns la 12 destinații. De la 5, la 12”, a precizat Șoldan. În primele șase luni ale anului 2026, aeronavele Wizz Air au înregistrat 2.333 de mișcări, o creștere de aproape 62% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Printre realizările esențiale se numără instalarea sistemului ILS CAT III. „Am instalat ILS CAT III, cel mai performant sistem de aterizare instrumentală, lipsa acestuia fiind principala problemă a aeroportului nostru încă de la înființare”, a explicat președintele CJ Suceava.

Modernizare amplă și eliminarea improvizațiilor

Consiliul Județean Suceava a demarat licitația pentru cea mai mare investiție din istoria aeroportului: un terminal nou de 11.000 mp. „Suntem în procedură de licitație pentru cea mai mare modernizare din istoria aeroportului. Construim un terminal nou, de 11.000 mp, de aproape patru ori mai mare decât cele două existente”, a anunțat Gheorghe Șoldan.

Au fost eliminate containerele improvizate folosite ani de zile pentru îmbarcare. „Am scos definitiv din aeroport containerele din care ani la rând s-a făcut îmbarcarea în avioane. Erau o rușine pentru Suceava!”, a subliniat președintele. Săptămâna viitoare va fi finalizată noua sală de așteptare de 400 mp. „E o soluție provizorie, dar mult mai bună decât vechile containere”, a adăugat el.

În câteva săptămâni va fi finalizat și balizajul luminos al platformei. „Dată în folosință în 2015, platforma aeroportului nu a fost niciodată balizată. Acum o echipăm pentru ghidarea aeronavelor la sol, inclusiv noaptea și în condiții de vreme nefavorabilă. Asta înseamnă siguranță și operare la alt nivel”, a precizat Șoldan.

Record de trafic și investiții viitoare

Luna trecută, aeroportul a înregistrat un record istoric. „Am înregistrat un record istoric pe Aeroportul Suceava: peste 100.000 de pasageri, cel mai mare trafic lunar din istoria Aeroportului Internațional «Ștefan cel Mare»”, a transmis președintele. Per total, în prima jumătate a anului 2026, traficul de pasageri a crescut cu aproape 43% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Alte proiecte importante includ o nouă uzină electrică și extinderea parcării. „Construim o nouă uzină electrică la aeroport. Este o investiție necesară, pentru că actuala infrastructură energetică este insuficient dimensionată pentru terminalul de 11.000 mp pe care îl vom construi”, a explicat Gheorghe Șoldan. Parcarea va crește de la circa 300 la peste 600 de locuri, iar noul drum de acces din cartierul Burdujeni (strada Plevnei) va fi finalizat până la sfârșitul acestui an.

Mesaj ferm împotriva dezinformărilor

Președintele Șoldan a atras atenția asupra informațiilor false. „Atenție la dezinformări! Zboară mai repede decât adevărul. Anularea recentă a curselor Suceava–Birmingham este una temporară. Se vor relua de anul viitor! Biletele sunt deja în vânzare pe portalul companiei aeriene”, a clarificat el. „Dezinformările că ar fi din vina aeroportului, a administrației județene, sunt o încercare de manipulare josnică”, a adăugat Șoldan, precizând că gradul de ocupare pe aceste curse a fost ridicat (peste 80% în primele șase luni și peste 90% în mai și iunie), iar Wizz Air a renunțat în ultima perioadă la mai multe curse de pe aeroporturi din toată România, la București, Timișoara, Cluj, Brașov, Sibiu, Craiova.

„Dragi suceveni, aeroportul nostru se transformă. Nu se poate peste noapte, dar am făcut în aproape doi ani ce nu au reușit alții în trei mandate”, a transmis Gheorghe Șoldan. El a reamintit că alegerea destinațiilor aparține exclusiv companiilor aeriene: „Nu președintele Consiliului Județean alege unde zboară avioanele. Și nici conducerea aeroportului. Este strict decizia companiilor aeriene. Rolul meu însă este să modernizez aeroportul. Să îl fac funcțional și atractiv. Atât pentru pasageri, cât și pentru companiile aeriene”.

Prin aceste investiții consistente, Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava consolidează rolul de hub regional esențial pentru dezvoltarea județului.