Tabără de vis pentru copiii premianți din sistemul de protecție socială: Consiliul Județean Suceava îi recompensează pe cei mai buni

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Vama, 9 iulie 2026 – Consiliul Județean Suceava, prin programul de finanțări nerambursabile acordat în baza Legii nr. 350/2005, susține proiectul „Tabăra RESPIRO – Susținem performanța pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție socială din județul Suceava”, derulat de Asociația Teona Ariana Suceava. Tabăra se desfășoară în aceste zile la pensiunea „La Brazi” din comuna Vama și îi recompensează pe copiii și tinerii care au obținut rezultate remarcabile la învățătură, artă și sport, în ciuda dificultăților prin care au trecut.

Proiectul beneficiază de o finanțare de 50.000 de lei din partea administrației județene și se înscrie printre cele 72 de inițiative sprijinite în acest an de Consiliul Județean Suceava în domenii precum sport, cultură, tineret, educație civică, sănătate publică și asistență socială.

Ieri după-amiază, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, și directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, Ionuț Adomniței, au vizitat tabăra de la Vama. Cei doi oficiali s-au întâlnit cu participanții, le-au înmânat diplome și i-au felicitat personal în cadrul campaniei „Susținem Performanța”.

„Este pentru prima dată când Consiliul Județean Suceava sprijină această tabără dedicată copiilor din sistemul de protecție socială. Le-am promis încă de anul trecut că vor merge în tabără și ne ținem de cuvânt”, a declarat vicepreședintele Nicolae Robu. Acesta i-a încurajat pe tineri să continue să învețe și să muncească, subliniind că „sunt copii care, în ciuda unor greutăți deloc mici, reușesc să meargă înainte și să facă performanță la învățătură, în artă sau în sport. Merită toată aprecierea noastră și merită să simtă că administrația județeană este alături de ei”.

Vicepreședintele a felicitat și organizatorii proiectului. „Mulțumesc reprezentanților Asociației Teona Ariana Suceava, președintelui Cristi Costiuc, voluntarilor și celorlalți parteneri care, prin multă implicare și suflet, au organizat de-a lungul timpului numeroase acțiuni pentru copii și tineri, atât pentru cei cu dizabilități ori din familii nevoiașe, cât și pentru cei din sistemul de protecție socială. Ne bucurăm când vedem copii fericiți, copii care capătă încredere și care simt că munca lor este văzută și apreciată”, a transmis Nicolae Robu.

La rândul său, directorul general al DGASPC Suceava, Ionuț Adomniței, a amintit că prin campania „Susținem Performanța”, inițiată încă din 2018, sunt evidențiate performanțele copiilor și tinerilor din sistemul de protecție la secțiunile învățământ, artă și sport. Din 2018 până în 2025 inclusiv, au fost premiați 633 de copii și tineri.

„Anul acesta, la pensiunea «La Brazi» din comuna Vama, au fost premiați 34 de copii și tineri: 15 copii din cadrul Așezământului de Copii «Sfântul Ierarh Leontie» Rădăuți și 19 copii din plasament familial, asistență maternală și centre rezidențiale. Mediile lor la învățătură s-au situat între 9,05 și 10”, a precizat Ionuț Adomniței.

Tabăra RESPIRO oferă nu doar un moment de recunoaștere, ci și o experiență de relaxare și dezvoltare personală, contribuind la creșterea încrederii și motivației acestor copii talentați. Prin astfel de proiecte, Consiliul Județean Suceava demonstrează angajamentul concret pentru sprijinirea generațiilor viitoare, indiferent de condițiile de start ale fiecărui copil.