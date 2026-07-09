Concert de jazz și filme pentru întreaga familie, cu acces liber, în parcul Iulius Mall

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Serile de vară au un farmec aparte atunci când acordurile de jazz răsună în parc și poveștile prind viață pe marele ecran. Weekend-ul acesta, ai multe motive să ajungi în parcul de la Iulius Mall Suceava: un concert live de jazz susținut de cei de la John Mantucci Quartet și două filme difuzate pe marele ecran, dedicate întregii familii. Accesul la evenimente este gratuit.

Vineri, 10 iulie, de la ora 20.00, Seri de Jazz la Mall continuă cu un nou concert dedicat iubitorilor de jazz și neo-soul. Pe scenă va urca John Mantucci Quartet, care propune un repertoriu ce îmbină jazz-ul, neo-soul-ul și reinterpretări originale ale unor piese cunoscute. Publicul se va bucura de un concert construit în jurul improvizației, expresivității și dialogului muzical, susținut de Nicolla (voce), Cătălin Huțanu (pian), John Mantucci (chitară bas) și Lucian Maxim (baterie). În cazul în care condițiile meteo nu vor fi favorabile, concertul se va desfășura în zona Reserved din Iulius Mall Suceava.

Weekend-ul este dedicat și timpului petrecut alături de cei mici. Sâmbătă, 11 iulie, de la ora 19.00, pe ecranul din parc va rula animația „Elio”, producția care aduce în prim-plan povestea unui băiat de 11 ani ajuns, din greșeală, în spațiu, unde trebuie să facă față unor provocări intergalactice.

Duminică, 12 iulie, tot de la ora 19.00, vei putea urmări „DC League of Super-Pets”, o aventură plină de umor și acțiune în care Krypto, loialul câine al lui Superman, își unește forțele cu o echipă de animale care capătă superputeri pentru a salva Liga Dreptății. Dacă vremea va fi nefavorabilă, proiecțiile vor fi amânate și reprogramate.

Trăiește weekend-urile de vară la Iulius Mall Suceava! Bucură-te de acorduri de jazz și emoția serilor petrecute împreună, sub cerul liber!