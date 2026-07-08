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Cel mai mare concurs de Bike Trial pentru copii din România ajunge la Suceava. „Micul Trialist” Ediția 12, pe 26 iulie


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Campionul național la Bike Trial, Iulian Zaharie, organizează pe 26 iulie 2026, la Suceava, cea de-a 12-a ediție a concursului „Micul Trialist”, considerat cel mai mare eveniment dedicat copiilor pasionați de acest sport din România.

Competiția va avea loc pe Esplanada Sucevei și este adresată copiilor cu vârste între 3 și 16 ani, împărțiți în cinci categorii de vârstă: MINI (3-5 ani), JUNIOR (6-8 ani), AVANSAT (9-11 ani), EXPERT (12-14 ani) și MASTER (15-16 ani).

Participanții vor parcurge un traseu special amenajat cu mini rampe, jaloane și cretă colorată, fiind cronometrați de arbitri. Câștigătorul fiecărei categorii va fi desemnat în funcție de cel mai bun timp obținut.

Iulian Zaharie, sportiv de performanță cu 18 ani de activitate, multiplu campion național și reprezentant al României la campionatele mondiale și europene de Bike Trial, a fondat în urmă cu patru ani clubul ACS Sport Studio, cu scopul de a promova acest sport în rândul copiilor și de a-i îndruma către disciplină, motivație și mișcare.

„Vreau să organizez acest concurs în toată țara, pentru a încuraja tinerii să iasă din mediul online și să descopere beneficiile sportului”, a transmis Iulian Zaharie.

Evenimentul se adresează tuturor copiilor pasionați de bicicletă și reprezintă o oportunitate excelentă pentru micii suceveni de a-și testa abilitățile într-un cadru competitiv și distractiv.


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