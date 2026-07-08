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Remiză spectaculoasă la Câmpulung Moldovenesc: Cetatea 1932 Suceava – Gloria Bistrița 2-2


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În cadrul pregătirilor pentru noul sezon competițional, ACSM Cetatea 1932 Suceava a remizat, scor 2-2, cu formația Gloria Bistrița, într-un amical disputat pe stadionul din Câmpulung Moldovenesc.

Meciul a oferit un spectacol complet: ritm alert, ocazii numeroase și goluri de calitate.

Gloria Bistrița a deschis scorul încă din minutul 2, prin Mehdi, autorul unei execuții superbe. Cetatea a reacționat după primirea golului și a avut mai multe momente bune în prima repriză, prin Kayondo și Ilie Marian, însă la pauză bistrițenii au intrat în avantaj, scor 0-1.

Repriza a doua a fost dominată de Cetatea, care a evoluat mai sigură pe ea și cu mai multă prezență în ofensivă. Aftanache a fost aproape de egalare în mai multe rânduri, iar Sumanariu a încercat să îl surprindă pe portarul Frunză cu un șut de la distanță.

Golul egalizator a venit în minutul 78, când Ferhaoui a marcat superb din lovitură liberă, de la aproximativ 25 de metri, direct în vinclu. Trei minute mai târziu, Răducan a fost aproape de 2-1, dar mingea trimisă de acesta a lovit bara.

Cetatea a trecut totuși în avantaj în minutul 86, atunci când Aftanache a profitat de o eroare în defensiva bistrițenilor și a înscris pentru 2-1. Egalarea s-a produs însă aproape imediat. Doar trei minute mai târziu, Șofroni a închis tabela cu un lob frumos peste goalkeeperul Alin Ciobanu.

Cetatea 1932 Suceava a început acest joc de pregătire cu următorul „11”: Micu – Andrei, Vișinar, Burdeț, Manolache, Ilie, Rodriguez, Tucaliuc, Grosu, Nagy și Kayondo.

Pe parcursul meciului, tehnicianul Petre Grigoraș a rulat întreg lotul avut la dispoziție.

Următorul amical al Cetății 1932 Suceava va fi cel cu echipa de primă ligă FC Botoșani.


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