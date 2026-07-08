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Portarul Adrian Mircea de la CSU Suceava, convocat la Lotul Național de Juniori U18 al României


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Portarul echipei CSU Suceava, Adrian Mircea, a fost convocat la Lotul Național de Juniori U18 al României (generația 2008/2009) pentru acțiunea programată în perioada 9-22 iulie 2026.

Tânărul portar sucevean va face parte din lotul selecționat de antrenorul Ionuț Tița, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la București. Ulterior, lotul național va disputa jocuri bilaterale în Turcia, la Ankara, și în Franța, la Ville de Neuf.

Convocarea lui Adrian Mircea reprezintă o recunoaștere a evoluțiilor sale constante la nivelul echipei CSU Suceava și o nouă oportunitate de a se afirma la nivel național.


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