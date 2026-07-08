Carantină națională de 30 de zile pentru ovine și caprine. ANSVSA ia măsuri urgente de combatere a Pestei Micilor Rumegătoare

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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, miercuri, instituirea carantinei interne de 30 de zile pentru toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României, ca urmare a confirmării unui focar de Pestă a Micilor Rumegătoare (PMR) într-o exploatație din județul Mureș. Măsura vine în contextul în care autoritățile gestionează în paralel și focarele active de Pestă Porcină Africană (PPA).

Potrivit deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgență, toate deplasările de oi și capre sunt suspendate pe o perioadă de 30 de zile. Excepție fac doar transporturile directe către abatoare, permise exclusiv pe baza unei solicitări scrise aprobate de DSVSA teritorială. De asemenea, a fost interzis pășunatul în zonele afectate și utilizarea aceleiași pășuni de către mai mulți crescători, pentru a evita contactul între turme.

Poliția, Jandarmeria și Poliția de Frontieră vor intensifica controalele rutiere, iar în cazul depistării unor transporturi clandestine, un medic veterinar DSVSA va interveni la fața locului în maximum 60 de minute. Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația de a raporta și transporta de urgență la laboratoare toate cadavrele de rumegătoare și porcine găsite în sălbăticie, iar primăriile din zonele de restricție trebuie să asigure neutralizarea în condiții de siguranță a carcaselor.

ANSVSA subliniază că virusul Pestei Micilor Rumegătoare nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară.

„Măsurile radicale adoptate astăzi sunt absolut necesare pentru a proteja zootehnia românească. Blocarea exporturilor și suspendarea mișcărilor de animale reprezintă singura barieră eficientă în acest moment pentru a opri răspândirea virusului”, a declarat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Autoritățile fac apel la toți crescătorii de ovine și caprine să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul apariției oricărui semn de boală sau mortalitate în efective.