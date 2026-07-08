Poliția Suceava derulează în școlile de vară și tabere campania anti-bullying „Când martorul vorbește, bullyingul tace! Semnalează!”

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Inspectoratul de Poliție Județean Suceava derulează, în perioada 1 iulie – 31 august 2026, campania națională de informare și prevenire a bullyingului și cyberbullyingului „Când martorul vorbește, bullyingul tace! Semnalează! Vocea ta e soluția!”. Activitățile se desfășoară în unitățile de învățământ preuniversitar incluse în programul „Școala de vară”, precum și în taberele organizate pe teritoriul județului, cu participarea elevilor din alte județe.

Scopul campaniei inițiate de Inspectoratul General al Poliției Române este conștientizarea rolului activ al martorului în situațiile de agresiune între copii și adolescenți și dezvoltarea capacității acestora de a interveni empatic și responsabil. Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, sprijiniți de Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și de alte structuri operative ale IPJ Suceava, desfășoară activități de informare și educație în rândul copiilor și adolescenților.

„Bullyingul și cyberbullyingul nu intră în vacanță. Respectul, prietenia și curajul de a interveni îi protejează pe colegi și prieteni”, transmit polițiștii suceveni, care îi încurajează pe copii să recunoască formele de agresiune și să semnaleze situațiile de care au cunoștință.

Recomandări practice pentru o vacanță în siguranță:

Cum recunoști bullyingul? Jigniri repetate, excludere intenționată, amenințări, loviri sau umilire.

Jigniri repetate, excludere intenționată, amenințări, loviri sau umilire. Cum recunoști cyberbullyingul? Mesaje răutăcioase, distribuirea de imagini fără acord, conturi false sau excludere online.

Mesaje răutăcioase, distribuirea de imagini fără acord, conturi false sau excludere online. Ce poți face? Spune STOP, nu încuraja agresorul, păstrează dovezile, vorbește cu un adult de încredere și sprijină victima.

Contacte utile:

112 – Număr unic de urgență

– Număr unic de urgență 119 – Număr național pentru sesizarea abuzurilor împotriva copiilor

– Număr național pentru sesizarea abuzurilor împotriva copiilor 0374 078 078 – SchoolHUB (linie de suport psihologic pentru situații de violență școlară)

Polițiștii suceveni le urează copiilor și părinților o vacanță în siguranță, bazată pe respect reciproc și intervenție responsabilă.