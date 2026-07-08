Evaluarea Națională 2026 – Rezultate finale: Nicio medie de 10. 230 de note au fost mărite și 130 de note au fost micșorate după contestații

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Rezultatele finale ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea iunie-iulie 2026, au fost publicate miercuri, 8 iulie, după soluționarea contestațiilor.
Potrivit datelor oficiale, în județul Suceava procentul candidaților care au obținut medii mai mari sau egale cu 5 este de 83,4%, menținând astfel un loc IV în ierarhia națională. La nivel național, rata de promovabilitate este de 79,1%.
În județ au fost depuse 392 de contestații (273 la Limba și literatura română și 119 la Matematică). În urma soluționării acestora:
- 230 de note au fost mărite (169 la română și 61 la matematică)
- 130 de note au fost micșorate (94 la română și 36 la matematică)
- 32 de note au rămas nemodificate (10 la română și 22 la matematică)
Niciun elev din județul Suceava nu a obținut media generală 10.
Evaluarea Națională reprezintă o etapă esențială pentru absolvenții clasei a VIII-a, media obținută fiind criteriul principal pentru admiterea în învățământul liceal.
Calendarul admiterii la liceu:
- 9 iulie – Publicarea ierarhiei județene pe admitere.edu.ro
- 13 – 20 iulie – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere
- 22 iulie – Repartizarea computerizată
- 23 – 28 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere
- 29 – 31 iulie – Soluționarea situațiilor speciale
A doua etapă de admitere se va desfășura în perioada 31 iulie – 18 august.
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