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Evaluarea Națională 2026 – Rezultate finale: Nicio medie de 10. 230 de note au fost mărite și 130 de note au fost micșorate după contestații


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Rezultatele finale ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea iunie-iulie 2026, au fost publicate miercuri, 8 iulie, după soluționarea contestațiilor.

Potrivit datelor oficiale, în județul Suceava procentul candidaților care au obținut medii mai mari sau egale cu 5 este de 83,4%, menținând astfel un loc IV în ierarhia națională. La nivel național, rata de promovabilitate este de 79,1%.

În județ au fost depuse 392 de contestații (273 la Limba și literatura română și 119 la Matematică). În urma soluționării acestora:

  • 230 de note au fost mărite (169 la română și 61 la matematică)
  • 130 de note au fost micșorate (94 la română și 36 la matematică)
  • 32 de note au rămas nemodificate (10 la română și 22 la matematică)

Niciun elev din județul Suceava nu a obținut media generală 10.

Evaluarea Națională reprezintă o etapă esențială pentru absolvenții clasei a VIII-a, media obținută fiind criteriul principal pentru admiterea în învățământul liceal.

Calendarul admiterii la liceu:

  • 9 iulie – Publicarea ierarhiei județene pe admitere.edu.ro
  • 13 – 20 iulie – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere
  • 22 iulie – Repartizarea computerizată
  • 23 – 28 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere
  • 29 – 31 iulie – Soluționarea situațiilor speciale

A doua etapă de admitere se va desfășura în perioada 31 iulie – 18 august.


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