Femeie din Suceava înșelată cu 960 de lei printr-o platformă falsă de investiții la bursă. Dosar penal pentru înșelăciune

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Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Suceava au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, după ce o femeie din localitate a fost contactată prin aplicația WhatsApp și determinată să trimită bani pe o platformă online de investiții care s-a dovedit a fi falsă.

Potrivit cercetărilor, la data de 29 iunie 2026, persoana vătămată a fost contactată telefonic de către un bărbat necunoscut care i-a propus să investească la bursă în acțiuni. După ce a acceptat, femeia a accesat link-ul primit – https://web.dashboard-company.com/m/orders – și, cu ajutorul interlocutorului, și-a creat un cont pe platformă. Ulterior, aceasta a transferat suma de 960 de lei, cu promisiunea că va obține un profit considerabil și că va putea retrage oricând banii.

După câteva zile, când a încercat să retragă suma din cont, femeia a constatat că operațiunea nu era posibilă. Atunci și-a dat seama că a fost înșelată și nu a mai putut recupera banii.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 și alin. 2 din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.