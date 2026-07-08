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Acasă Radauti O profesoară de română de la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand” Rădăuți, acord...

O profesoară de română de la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand” Rădăuți, acord de recunoaștere a vinovăției pentru trafic de influență și complicitate la fals în înscrisuri oficiale


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Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu profesoara Rei Narcisa-Marinela, de la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand” din Rădăuți, acuzată de trafic de influență și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, ambele în formă continuată.

Potrivit acordului, în perioada 2016-2024, profesoara ar fi pretins și primit de la elevi pe care îi pregătea în particular, de la foști absolvenți și de la rude ale acestora, sume de bani (echivalentul a câte 500 de euro) și alte foloase necuvenite, promițându-le obținerea de foi matricole și diplome de bacalaureat sau de licență false.

Inculpata ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra unor funcționari din Ministerul Educației, inclusiv asupra unui secretar de stat, și ar fi remis unei persoane datele necesare pentru falsificarea documentelor de studii.

Rei Narcisa-Marinela și-a recunoscut integral faptele și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. În prezența avocatului, ea a acceptat o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani, precum și prestarea a 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Procurorii au propus confiscarea de la inculpată a sumei totale de 3.700 de euro și 32.300 lei, primite în contextul infracțiunilor. De asemenea, a fost instituit sechestru asupra unei construcții aflate în proprietatea sa, până la concurența sumei de 3.000 de euro.

Dosarul a fost trimis Tribunalului Suceava, care urmează să se pronunțe asupra acordului de recunoaștere a vinovăției și asupra măsurilor asigurătorii.

Cercetările continuă și față de alte persoane implicate în săvârșirea faptelor.


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