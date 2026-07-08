Forme de zinc explicate: picolinat, bisglicinat, gluconat – care funcționează cu adevărat?

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Fotografie de la Jane Korsak pe Unsplash.com

Zincul este unul dintre mineralele care lucrează discret, dar constant, în organism. Participă la sute de procese biologice, de la sinteza proteinelor și diviziunea celulară până la funcționarea normală a sistemului imunitar și menținerea sănătății pielii. Cu toate acestea, atunci când cauți un supliment cu zinc, te poți trezi în fața unei liste care pare desprinsă dintr-un manual de chimie: picolinat, bisglicinat, gluconat, citrat, acetat și multe altele.

În mod firesc, apare întrebarea: care dintre aceste forme este mai bună? Există una care funcționează cu adevărat și altele care ar trebui evitate? Răspunsul este mai echilibrat decât ai putea crede. Fiecare formă de zinc are caracteristici proprii, iar diferențele dintre ele țin în principal de absorbție, toleranță digestivă și preferințe individuale.

Înainte de a compara cele mai populare variante, este util să înțelegi de ce există atât de multe forme ale aceluiași mineral.

De ce zincul apare sub forme diferite în suplimente

Zincul nu este utilizat în suplimente în forma sa elementară. Pentru a putea fi administrat și absorbit corespunzător, el este legat de alte substanțe, formând compuși diferiți.

Acest proces influențează:

modul în care zincul este absorbit;

toleranța la nivel digestiv;

cantitatea de zinc elementar prezentă într-o doză;

stabilitatea produsului.

Imaginează-ți zincul ca pe un pasager care trebuie să ajungă la destinație. Forma chimică reprezintă vehiculul care îl transportă. Unele vehicule sunt mai rapide, altele mai confortabile, însă scopul final rămâne același: furnizarea zincului către organism.

Din acest motiv, alegerea nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe numele formei, ci și pe nevoile personale și recomandările specialistului.

Zinc picolinat – una dintre cele mai studiate forme

Zincul picolinat este obținut prin legarea zincului de acidul picolinic, o substanță produsă în mod natural de organism.

Această formă este frecvent menționată în literatura de specialitate deoarece există studii care sugerează o absorbție eficientă. Din acest motiv, multe persoane o aleg atunci când caută suplimente cu biodisponibilitate ridicată.

Printre caracteristicile sale se numără:

absorbție bună;

utilizare frecventă în suplimentele alimentare;

disponibilitate largă pe piață.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că este automat alegerea potrivită pentru fiecare persoană. Organismul fiecăruia reacționează diferit, iar ceea ce funcționează foarte bine pentru cineva poate fi perceput diferit de altcineva.

Zinc bisglicinat – forma legată de un aminoacid

Bisglicinatul de zinc face parte din categoria formelor chelatate. În acest caz, zincul este legat de glicină, un aminoacid prezent în mod natural în organism.

Formele chelatate sunt apreciate deoarece sunt concepute pentru a facilita transportul mineralului prin tractul digestiv. Mulți utilizatori aleg această variantă datorită toleranței digestive bune.

Caracteristicile asociate frecvent cu zincul bisglicinat includ:

absorbție eficientă;

toleranță digestivă bună;

utilizare frecventă în formule premium.

Poți privi această formă ca pe un colet ambalat atent înainte de transport. Legătura cu aminoacidul contribuie la protejarea și transportul mineralului în timpul procesului digestiv.

Zinc gluconat – popular și accesibil

Gluconatul de zinc este una dintre cele mai răspândite forme întâlnite în suplimente și produse fără prescripție.

Popularitatea sa se datorează mai multor factori:

disponibilitate largă;

cost accesibil;

utilizare îndelungată în suplimente alimentare.

De-a lungul timpului, această formă a fost inclusă în numeroase produse destinate completării aportului de zinc. Chiar dacă unele forme mai noi atrag atenția prin denumiri sofisticate, gluconatul continuă să fie o opțiune utilizată frecvent.

Diferențele dintre gluconat, picolinat și bisglicinat există, însă acestea nu trebuie interpretate ca o competiție cu un singur câștigător. Toate furnizează zinc organismului, iar eficiența poate varia în funcție de persoană și context.

Cum alegi forma potrivită pentru tine

Atunci când citești etichetele suplimentelor, este ușor să fii atras de afirmații care promit absorbție superioară sau formule avansate. În practică, alegerea poate fi mai simplă.

Poți lua în considerare:

recomandările medicului sau farmacistului;

toleranța digestivă personală;

doza de zinc elementar;

compoziția generală a suplimentului;

bugetul disponibil.

Pentru multe persoane, diferența dintre utilizarea consecventă a unui supliment și renunțarea la el este mai importantă decât alegerea unei anumite forme chimice.

Mai contează și alți factori, nu doar forma zincului

Discuția despre formele de zinc este utilă, însă absorbția nu depinde exclusiv de compusul ales.

Printre factorii care pot influența utilizarea zincului se află:

alimentația generală;

momentul administrării;

interacțiunile cu alte minerale;

starea individuală de sănătate;

doza administrată.

Dacă dorești să afli mai multe despre suplimentele cu minerale și caracteristicile acestora, poți consulta diverse surse de informare. Atunci când cauți produse din această categorie, descoperă gama de minerale de pe rubricadesanatate.ro pentru a vedea diferitele opțiuni disponibile.

Uneori, atenția se concentrează exclusiv asupra formei chimice, în timp ce alte elemente care influențează experiența de utilizare sunt trecute cu vederea.

Există o formă de zinc care funcționează cel mai bine?

Răspunsul scurt este că toate cele trei forme discutate – picolinat, bisglicinat și gluconat – pot contribui la aportul de zinc atunci când sunt utilizate conform recomandărilor.

Picolinatul este apreciat pentru absorbția sa, bisglicinatul este asociat adesea cu o toleranță digestivă bună, iar gluconatul rămâne una dintre cele mai utilizate și accesibile variante.

Mai degrabă decât să cauți o formulă „perfectă”, poate fi mai util să identifici produsul care se potrivește cel mai bine nevoilor tale și să urmărești recomandările unui specialist atunci când este necesar.

Picolinatul, bisglicinatul și gluconatul sunt forme diferite ale aceluiași mineral și fiecare are locul său în categoria suplimentelor alimentare. În loc să privești alegerea ca pe o cursă cu un singur câștigător, este mai util să înțelegi caracteristicile fiecărei variante și să alegi informat, ținând cont de recomandările specialiștilor și de propriile preferințe.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical, diagnosticul sau recomandările unui profesionist din domeniul sănătății. Administrarea suplimentelor cu zinc trebuie realizată conform indicațiilor de pe etichetă sau recomandărilor primite de la medic ori farmacist. Dacă ai întrebări legate de necesarul tău de zinc sau de utilizarea suplimentelor, solicită sfatul unui specialist.

Referințe

National Institutes of Health (NIH) – Office of Dietary Supplements, Zinc Fact Sheet for Health Professionals. World Health Organization (WHO) – Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition. European Food Safety Authority (EFSA) – Scientific Opinions on Dietary Reference Values for Zinc. Harvard T.H. Chan School of Public Health – The Nutrition Source: Zinc. Institute of Medicine (US), Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc.