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Cod Galben hidrologic pe râurile Bistrița și Moldova din județul Suceava. Posibile inundații locale până joi dimineața


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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un Cod Galben de fenomene hidrologice periculoase, valabil în intervalul 8 iulie, ora 12:00 – 9 iulie, ora 09:00, pentru mai multe bazine hidrografice din nordul și centrul țării, inclusiv pentru județul Suceava.

Potrivit avertizării, în acest interval se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu depășiri ale Cotelor de Atenție.

În județul Suceava, sunt vizate bazinele hidrografice ale râurilor Bistrița (bazin amonte de stația hidrometrică Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval Cârlibaba – amonte Straja) și Moldova (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior).

Avertizarea hidrologică vizează în principal riscul de inundații locale pe cursurile de apă mici și pe afluenții de grad inferior, precum și pe văile necadastrate din zonele menționate.


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