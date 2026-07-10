Femeie din Ipotești, înșelată online: A comandat cartonașe cu fotbaliști și a primit șosete turcești



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O nouă sesizare privind o posibilă înșelăciune online a fost înregistrată de polițiștii din comuna Ipotești. O locuitoare a localității a reclamat că a fost păcălită după o comandă plasată pe un site de vânzări.

La data de 7 iulie 2026, femeia a comandat online, de pe website-ul ioferte.ro, 50 de pachete conținând cartonașe cu jucători de fotbal din ediția FIFA World Cup, urmând să plătească suma de 174 de lei la livrarea coletului (ramburs).

Două zile mai târziu, pe 9 iulie, coletul a fost livrat. După achitarea sumei, reclamanta a deschis pachetul și a constatat că în interior nu se aflau produsele comandate, ci 10 perechi de șosete de culoare neagră, fabricate în Turcia.

Femeia s-a prezentat în aceeași zi la sediul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești și a depus plângere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Cazul se adaugă unei serii tot mai frecvente de sesizări privind comenzi online care nu respectă descrierea produselor sau livrează articole complet diferite. Autoritățile recomandă prudență sporită la achizițiile de pe site-uri mai puțin cunoscute, verificarea recenziilor, plata prin metode care permit contestarea tranzacției și evitarea, pe cât posibil, a plății ramburs pentru produse scumpe sau de la vânzători necunoscuți.