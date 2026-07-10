Gheorghe Șoldan anunță că încep lucrările pentru un pod nou la Zvoriștea. Traficul va fi deviat pe un pod provizoriu

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O investiție importantă pentru infrastructura rutieră a județului Suceava și a zonei de graniță cu județul Botoșani va demara în următoarele săptămâni. Podul de pe DN 29A peste râul Siret, la Zvoriștea, va fi demolat și înlocuit cu o construcție modernă și sigură.

Potrivit comunicatului președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, autorizația de construire pentru noul pod a fost obținută de la Ministerul Transporturilor în urmă cu aproximativ o săptămână. De asemenea, în aceste zile, Consiliul Județean Suceava și Consiliul Județean Botoșani au emis autorizațiile necesare pentru realizarea podului provizoriu.

Podul actual, construit în anul 1933, se află într-o stare critică de degradare, cu probleme structurale ignorate ani de zile. „Am avut în repetate rânduri discuții la CNAIR și la Ministerul Transporturilor pentru urgentarea acestui proiect, pentru că este o problemă care ține de siguranța circulației rutiere”, a subliniat Gheorghe Șoldan.

Noul pod va avea o lungime de 173 de metri, cu 5 deschideri, trotuare pietonale pe ambele părți, parapete de siguranță și iluminat public cu LED, asigurând astfel condiții moderne de trafic și confort pentru pietoni.

Pe durata lucrărilor, circulația rutieră va fi preluată de un pod provizoriu amplasat în aval, cu o lungime de 94,20 metri. Din discuțiile cu constructorul, organizarea de șantier și începerea lucrărilor la podul temporar sunt prevăzute până la finalul acestei luni.

„Este o lucrare foarte importantă, așteptată de mult timp, care trebuie dusă la bun sfârșit cât mai repede”, a precizat președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan.

Proiectul reprezintă o soluție concretă pentru eliminarea unui punct de risc major pe DN 29A și va facilita legătura sigură între cele două județe.