Clipe minunate pentru zeci de tineri voluntari ATOS la o nouă ediție a Taberei de Vară a Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni

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În zilele de 6 și 7 iulie 2026, aproximativ 50 de tineri voluntari ATOS au avut parte de clipe minunate la Mănăstirea Rarău, în cadrul celei de-a cincea ediții a Taberei de Vară a Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni. Aceștia au stat la corturi într-o frumoasă poiană, lângă mănăstire, de unde au avut o priveliște extraordinară. Echipați de munte, au făcut o drumeție pe lângă locul numit „Popii Rarăului”, unde au sihăstrit pustnici ai neamului nostru, și pe lângă Fânețele Montane Todirescu, care fac parte din Rezervația Naturală „Codrii Seculari” Slătioara, aflată în Patrimoniul Mondial UNESCO. Au urcat de la vârful Rarău (1651 m) până la Pietrele Doamnei, locul unde s-a ascuns și a fost ocrotită doamna Elena, soția voievodului Petru Rareș, atunci când turcii au năvălit în țara Moldovei. De aici au avut o panoramă spectaculoasă: Giumalăul și Pietrosul Bistriței, depresiunea Câmpulung Moldovenesc și chiar Ceahlăul, pentru că era senin și vizibilitate foarte bună.

Un moment mult așteptat a fost raftingul pe râul Bistrița, de la Vatra Dornei și până la Rusca. A fost cea de-a șaptea ediție a acestei activități recreativ-distractive a Asociației Tinerilor Ortodocși Sucevei (ATOS), care face parte din Proiectul „Pentru noi!”. Tinerii au făcut sport, au vâslit, au admirat natura, relieful, fauna și flora zonei. O experiență de neuitat a fost zărirea unei căprioare și a rațelor sălbatice cu mulți puișori, care au înotat alături de bărcile lor.

O latură vitală a activității tinerilor este grija pentru suflet. Cele două zile de tabără au fost presărate, din loc în loc, cu slujbe, convorbiri cu părinții de la mănăstire și dialoguri frumoase între ei pe teme duhovnicești. Au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, s-au rugat și au cântat la strană, au aflat de ctitorii Mănăstirii Rarău, precum și despre o parte dintre nevoitorii acestor meleaguri, cum e pustnicul Sisoe. Între filele de istorie pe care participanții le-au descoperit s-au numărat cele referitoare la Voievodul Petru Rareș și Elena Doamna, care au zidit lăcașul sfânt în anul 1541. Mai târziu, această lucrare sfântă a fost sprijinită de familia Balș și de regele Carol I. Nu trebuie uitat faptul că Mișcarea „Rugul Aprins” a pornit de la Rarău, cu jertfa părintelui poet mărturisitor Daniil Sandu Tudor.

Părintele stareț Dometie le-a vorbit despre bucurie, despre pericolul întristării și despre responsabilitatea tânărului în Biserică, în familie și în societate. Părintele Vasile Chirițoiu le-a împărtășit tinerilor gânduri despre dragostea de țară, despre voievozi și despre virtutea curajului. Cu mult folos s-a dovedit și întâlnirea cu părintele Grigore, care a fost ghid pe munte și care a povestit despre pustnicii din Rarău-Giumalău, despre cum arată un bordei de sihastru și despre animalele sălbatice. Fratele Ioan, bucătarul, a intrat la inima tinerilor cu preparatele gustoase pe care le-a pregătit.

Scopul taberei a fost acela de a-i apropia pe tineri de Dumnezeu, de a-i familiariza cu viața liturgică a Bisericii și de a contribui la formarea lor armonioasă, prin cultivarea curajului, a spiritului de inițiativă, a capacității de a lucra în echipă, precum și a dragostei pentru sport și pentru frumusețile naturii.

Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit și anul acesta să organizăm acest eveniment și să ducem la bun sfârșit cea de-a cincea ediție a Taberei de Vară a ATOS. Prima ediție s-a desfășurat în iunie 2022, la Mănăstirea Secrieș – Moldovița, cea de-a doua a avut loc la Mănăstirea Păltiniș – Vatra Dornei, în iulie 2023, a treia ediție a fost la Mănăstirea Pietroasa (Maramureș) în luna iulie a a nului 2024, iar a patra ediție a fost la Mănăstirea Sâmbăta de Sus și Aiud în iulie 2025.

Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și încredere. Gândurile noastre de recunoștință se îndreaptă și către părintele protosinghel Dometie, starețul Mănăstirii Rarău, pentru ospitalitatea oferită, precum și către prietenii de la Salvamont Vatra Dornei și Dorna Adventure, în frunte cu domnul Peru Ariciuc, pentru îndrumarea acordată, grija față de siguranța participanților și profesionalismul de care au dat dovadă. De asemenea, ne exprimăm aprecierea față de domnul asistent medical de la Med Help Training, pentru asistența de specialitate și grija purtată tinerilor pe întreaga perioadă a taberei. Nu în ultimul rând, le mulțumim dragilor noștri tineri pentru implicare, statornicie și generozitatea cu care au dăruit alimente mănăstirii.

Pr. Justinian Remus A. Cojocar