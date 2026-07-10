Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Subiectul Zilei Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA prin DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Județul Suceava, Municipiul Suceava, Bulevardul 1 Mai, nr. 6, titular al proiectului “Reabilitare Drum forestier Axial Cârlibaba – demolare și reconstruire pod la hm 115+06”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeana de Mediu Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Județul Suceava, Comuna Cârlibaba, Drum forestier Axial Cârlibaba hm 115+06.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, în zilele de luni – vineri între orele 900 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet: https://djmsv.anmap.gov.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Suceava.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Ședință extraordinară a CJSU Suceava având ca teme combaterea comerțului ambulant...

Bărbat din Moldovița prins beat la volan după ce tatăl său...

DSVSA Suceava instituie carantină pentru ovine și caprine. Transporturile de animale,...