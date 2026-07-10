Anunț public privind decizia etapei de încadrare

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REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA prin DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Județul Suceava, Municipiul Suceava, Bulevardul 1 Mai, nr. 6, titular al proiectului “Reabilitare Drum forestier Axial Cârlibaba – demolare și reconstruire pod la hm 115+06”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeana de Mediu Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Județul Suceava, Comuna Cârlibaba, Drum forestier Axial Cârlibaba hm 115+06.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, în zilele de luni – vineri între orele 900 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet: https://djmsv.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Suceava.