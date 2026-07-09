Bărbat rănit grav după o coliziune între un ATV și un autoturism la Drăgoiești

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Un accident rutier soldat cu un rănit grav a avut loc joi seara în localitatea Dragoiești. Un ATV și un autoturism au intrat în coliziune, iar conducătorul ATV-ului, un bărbat de 52 de ani, a suferit traumatism cranio-cerebral și fractură de gambă.
Potrivit primelor informații oferite de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, în urma accidentului la fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.
Bărbatul era conștient, dar prezenta leziuni serioase, respectiv un traumatism cranio-cerebral și fractură de gambă.
Victima a fost stabilizată și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.
Cauzele exacte ale accidentului sunt în curs de stabilire de către polițiști.
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