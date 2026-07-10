Școala de vară francofonă „Parlons le français en vacances!” la Suceava. Ediția a VII-a a debutat cu activități captivante

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În perioada 29 iunie – 10 iulie, Alianța Franceză din Suceava a organizat prima serie a Școlii de vară francofone „Parlons le français en vacances!”, ediția a VII-a. Evenimentul a reunit 25 de copii pasionați de limba franceză într-un cadru plin de energie, creativitate și interacțiune, transformând vacanța de vară într-o adevărată aventură lingvistică și culturală.

Ziua inaugurală a adus participanții la Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, unde atmosfera de cântece, jocuri și zâmbete a creat rapid legături de prietenie. Sub coordonarea profesoarei Daniela Sandu și a formatorilor Daniela Bădăluță, Tatiana Ailincăi, Mihaela-Petronela Scutariu, alături de doctoranzii senegalezi Sokhna Diouf și Ali Konaté, micii francofoni au intrat cu entuziasm în ritmul activităților.

Pe parcursul celor două săptămâni, programul a combinat lecții interactive de franceză cu ateliere diverse, adaptate nivelului copiilor. Temele au acoperit sportul, muzica, sănătatea, noile tehnologii și artă, toate susținute prin fișe de lucru colorate, cântece ritmate și jocuri educative care au menținut un ritm alert și plăcut.

„Descoperirea universului francofon” a fost completată de activități practice și creative. În prima zi, copiii au participat la un atelier de arte plastice coordonat de profesoara Luminița Lupu, unde și-au exprimat viziunea despre lumea înconjurătoare prin lucrări manuale. Un alt moment util a fost atelierul de prim ajutor susținut de echipa Serviciului de Ambulanță Suceava, care le-a oferit cunoștințe esențiale pentru siguranță.

Sportul și mișcarea au avut un rol important: copiii s-au bucurat de un curs energic de înot la bazinul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonat de conf. univ. dr. Elena Vizitiu Lakhdari. La Bucovina Dance Studio, sub îndrumarea instructorului Alexandra Ungureanu, au învățat pași de dans, au lucrat în echipă și au pregătit un flashmob plin de entuziasm.

Tehnologia a prins viață într-o zi dedicată inovației: după o lecție despre roboți, aplicații și internet, participanții au construit și programat roboți, au creat jocuri interactive și au explorat logica programării. În săptămâna a doua, Școala de vară s-a mutat la Muzeul Satului Bucovinean, unde copiii au descoperit meșteșugurile tradiționale bucovinene – au modelat lut, au pictat și au cusut, lăsând pentru câteva ore telefoanele deoparte și conectându-se cu rădăcinile autentice.

Un plus de autenticitate interculturală a venit din dialogurile cu doctoranzii senegalezi Sokhna Diouf și Ali Konaté, care au adus jocuri și cântece specifice spațiului francofon african, transformând experiența într-o adevărată punte între culturi.

Acest parcurs educațional vibrant a fost posibil datorită partenerilor Alianței Franceze. Seria a doua a Școlii de vară francofone va începe luni, 13 iulie, prilej cu care un nou grup de copii va avea ocazia să descopere bucuria limbii franceze într-un mediu creativ, prietenos și plin de surprize.