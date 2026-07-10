„Comorile Călimanilor” – Expoziție de pictură pe lemn la Vatra Dornei. 100 de lucrări realizate de elevi din patru județe



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O expoziție plină de culoare, imaginație și sensibilitate artistică a fost deschisă la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei. Intitulată „Comorile Călimanilor”, expoziția reunește 100 dintre cele mai reprezentative lucrări de pictură pe lemn create de elevi din 22 de unități școlare din județele Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș și Harghita.

Evenimentul este organizat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Administrația Parcului Național Călimani, în parteneriat cu ASFOR – Asociația Forestierilor din România și Centrul Muzeal Cazinoul Băilor Vatra Dornei. Lucrările au fost selectate dintr-un total de 187 de creații înscrise în concursul cu același nume, ediția dedicată temei „Primăvara în zona montană – activități, tradiții, obiceiuri și viața comunităților locale”.

Prin pensulă și imaginație, copiii au redat frumusețea peisajelor din Munții Călimani, bogăția biodiversității, tradițiile și specificul cultural al comunităților montane. Fiecare lucrare pe suport de lemn transmite un mesaj puternic de respect față de natură și de asumare a responsabilității pentru protejarea patrimoniului natural și cultural.

Expoziția face parte dintr-un amplu demers educațional ecologic inițiat de Administrația Parcului Național Călimani și ASFOR, care își propune să stimuleze creativitatea elevilor și să îi implice activ în cunoașterea și conservarea valorilor zonei montane.

Informații practice pentru vizitatori:

Perioada : iulie – septembrie 2026

: iulie – septembrie 2026 Program : miercuri – duminică, între orele 11:00 – 18:00

: miercuri – duminică, între orele 11:00 – 18:00 Locație: Centrul Muzeal Cazinoul Băilor Vatra Dornei

La realizarea lucrărilor au participat elevi de la școli din județul Suceava (printre care Școala Gimnazială Coșna, Școlile Gimnaziale nr. 1, nr. 2 și nr. 4 Vatra Dornei, Panaci, Poiana Stampei, Dorna Candrenilor, Dorna Arini, Iacobeni, Neagra Șarului, Șaru Dornei), Bistrița-Năsăud, Mureș și Harghita.

„Comorile Călimanilor” reprezintă un exemplu reușit de colaborare între instituții de protecție a mediului, asociații profesionale, autorități locale și unități de învățământ. Expoziția invită turiștii, localnicii și toți iubitorii de artă și natură să descopere, prin ochii copiilor, bogăția și frumusețea Munților Călimani.

Intrarea este liberă. Este o ocazie excelentă de a admira talentul tinerei generații și de a susține inițiativele care unesc educația, arta și protecția mediului.