Bărbat din Moldovița prins beat la volan după ce tatăl său a alertat poliția. Alcoolemie de 0,80 mg/l în aerul expirat

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Un bărbat de 43 de ani din comuna Moldovița a fost depistat de polițiști conducând un autoturism BMW sub influența alcoolului, în noaptea de 9 spre 10 iulie 2026. Incidentul a pornit de la o sesizare a tatălui său.

La data de 9 iulie, ora 20:33, un bărbat de 70 de ani din satul și comuna Moldovița a apelat la 112, sesizând faptul că are divergențe cu fiul său pe fondul consumului de alcool. Bărbatul de 43 de ani consumase băuturi alcoolice în cursul zilei și intenționa să plece cu mașina personală spre municipiul Roman.

Polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama s-au deplasat de urgență la fața locului, au aplanat conflictul familial și i-au atras atenția fiului asupra riscurilor și consecințelor conducerii sub influența alcoolului.

Ulterior, suspectând că bărbatul ar putea pleca totuși cu mașina, polițiștii au efectuat patrulări în zonă. În jurul orei 00:35 (10 iulie), au observat autoturismul oprit pe un drum adiacent DJ 176, iar puțin mai târziu l-au prins în trafic pe DJ 176, între Moldovița și Vatra Moldoviței.

La testarea cu etilometrul, conducătorul a prezentat o concentrație de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i-au fost prelevate probe biologice de sânge cu acordul său.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Dosarul va fi înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.