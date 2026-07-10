Ședință extraordinară a CJSU Suceava având ca teme combaterea comerțului ambulant cu fructe și legume, controale la operatorii de catering, dar și măsuri pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, s-a desfășurat, vineri, o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), convocată de prefectul județului, Bogdan George Păstrăv.

În cadrul întâlnirii, membrii Comitetului au analizat patru teme majore cu impact direct asupra siguranței publice și gestionării riscurilor la nivelul județului Suceava.

Principalele subiecte discutate:

Controale la operatorii de catering – Au fost prezentate rezultatele verificărilor efectuate în baza Ordinului Prefectului nr. 277/2026 la unitățile care furnizează servicii de alimentație publică pentru evenimente. S-au discutat concluziile controalelor și măsurile dispuse pentru respectarea normelor de siguranță alimentară și protecția consumatorilor.

– Au fost prezentate rezultatele verificărilor efectuate în baza Ordinului Prefectului nr. 277/2026 la unitățile care furnizează servicii de alimentație publică pentru evenimente. S-au discutat concluziile controalelor și măsurile dispuse pentru respectarea normelor de siguranță alimentară și protecția consumatorilor. Situația sistemelor de alimentare cu apă potabilă – În contextul accentuării fenomenului de secetă hidrologică din ultimii ani, a fost evaluat gradul de reziliență a comunităților. Au fost identificate vulnerabilități și au fost propuse măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de apă în localitățile expuse riscului.

– În contextul accentuării fenomenului de secetă hidrologică din ultimii ani, a fost evaluat gradul de reziliență a comunităților. Au fost identificate vulnerabilități și au fost propuse măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de apă în localitățile expuse riscului. Combaterea comerțului ambulant neautorizat – A fost analizată situația vânzării ilegale de legume și fructe de sezon pe raza județului. Membrii CJSU au stabilit intensificarea acțiunilor de control pentru protejarea sănătății publice și combaterea practicilor comerciale ilegale.

– A fost analizată situația vânzării ilegale de legume și fructe de sezon pe raza județului. Membrii CJSU au stabilit intensificarea acțiunilor de control pentru protejarea sănătății publice și combaterea practicilor comerciale ilegale. Efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase – A fost analizat și aprobat Raportul de Sinteză nr. 6/2026, care sintetizează intervențiile, pagubele înregistrate și măsurile luate. În urma dezbaterilor, a fost adoptată Hotărârea CJSU Suceava nr. 14 din 10 iulie 2026, prin care raportul a fost aprobat oficial.

Prefectul Bogdan George Păstrăv și membrii Comitetului au subliniat importanța cooperării interinstituționale pentru implementarea eficientă a măsurilor preventive și de intervenție, precum și pentru consolidarea capacității de răspuns la riscurile care pot afecta populația.

Instituția Prefectului – Județul Suceava anunță că va continua monitorizarea strictă a situațiilor analizate și colaborarea cu toate instituțiile implicate, în vederea creșterii gradului de siguranță al cetățenilor suceveni.