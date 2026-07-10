DSVSA Suceava instituie carantină pentru ovine și caprine. Transporturile de animale, suspendate timp de 30 de zile

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Autoritățile sanitare veterinare sucevene implementează măsuri urgente menite să asigure supravegherea epidemiologică pe teritoriul județului pentru izolarea și combaterea pestei la oi și capre în contextul în care ANSVSA a instituit carantina pe o perioadă de 30 de zile pentru ovine și caprine.

Directorul DSVSA Suceava, medicul veterinar Mihai-Sorin Voloșeniuc, a declarat pentru NewsBucovina că măsurile au ca scop izolarea modalităților de răspândire a virusului în condițiile în care contagiozitatea acestuia scade în termen de 21 de zile.

El a spus că, potrivit deciziei adoptate de Centrul Național de Combatere a Bolilor, toate mișcările de rumegătoare mici de pe teritoriul României către o destinație situată pe teritoriul țării sunt suspendate pentru o perioadă de 30 de zile.

Voloșeniuc a precizat că la solicitarea scrisă a proprietarului animalelor, prin excepție, autoritățile sanitare veterinare pot permite mișcarea ovinelor și caprinelor din exploatații către abator sau din centrele de colectare către abator.

El a menționat că, potrivit aceleiași decizii, sunt interzise toate transporturile de ovine sau caprine vii înspre și dinspre zonele de restricții, pășunatul în zonele de restricții, dar și folosirea aceleiași pășuni de către mai multe turme pentru a preveni contactul între acestea.

Directorul executiv al DSVSA a subliniat că decizia CNCB mai prevede depistarea, verificarea, descurajarea și, după caz, sancționarea transporturilor clandestine, ilegale sau frauduloase de animale vii, în special de ovine, caprine și porcine, dar și intensificarea controalelor în trafic.

El a subliniat că DSVSA Suceava va asigura, printre altele, personalul medical veterinar pentru intervenția urgentă în situațiile semnalate de Poliția de Frontieră, Inspectoratul de Poliție Județean și de Poliția Locală în zona unde s-a dispus oprirea deplasării transportului de animale. Totodată, primăriile din zonele de restricție sunt obligate să faciliteze neutralizarea în siguranță a cadavrelor din exploatațiile zootehnice de pe raza lor teritorială.

”Solicităm crescătorilor de oi și capre să respecte regulile de biosecuritate, să anunțe medicii veterinari atunci când apar semne de îmbolnăvire sau mortalitate în rândul animalelor, iar pentru orice nelămurire să se adreseze medicului veterinar”, a transmis directorul executiv al DSVSA Suceava..

Conform datelor furnizate de DSVSA Suceava, în județ existau, la sfârșitul anului trecut, 3178 de exploatații de ovine cu peste 247 000 de oi și 1036 de exploatații de caprine cu aproximativ 14000 de capre.