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Întrerupere programată a apei potabile pe 13 iulie în mai multe localități din zona Sucevei. ACET anunță lucrări de cuplare a unui nou branșament


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ACET S.A. Suceava informează că în data de luni, 13 iulie 2026, între orele 07:00 și 20:00, se va întrerupe furnizarea apei potabile prin conducta magistrală DN Ø600 mm între Rezervorul de rupere presiune Corlata și Rezervoarele din Sf. Ilie.

Întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări programate de cuplare a branșamentului care va alimenta campusul universitar Moara.

Vor fi afectați de oprirea apei consumatorii casnici, agenții economici și instituțiile publice din următoarele localități:

  • Măzănăiești
  • Lucăcești
  • Liteni – Moara
  • Frumoasa
  • Bulai
  • Moara Nica
  • Moara Carp
  • Sf. Ilie

Recomandările ACET pentru consumatori:

  • Să își asigure din timp rezervele de apă necesare pentru intervalul menționat.
  • La reluarea furnizării, este posibil ca apa să prezinte o turbiditate mai mare (aspect tulbure). În acest caz, se recomandă lăsarea robinetului deschis câteva minute până la limpezirea apei. Apa se va utiliza doar în scopuri menajere până la revenirea la parametri normali.
  • Dacă situația persistă, consumatorii sunt rugați să contacteze Dispeceratul ACET S.A. Suceava, unde o echipă specializată va interveni de urgență.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, transmit reprezentanții ACET Suceava.


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