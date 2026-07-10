Hituri memorabile și mașini de colecție: un weekend cu atmosferă retro la Iulius Mall Suceava

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Piesele care au făcut generații întregi să danseze, atmosfera unui festival și unele dintre cele mai spectaculoase mașini de colecție dau tonul unui weekend memorabil la Iulius Mall Suceava. Sâmbătă, 11 iulie, terasa exterioară găzduiește HITFEST Party, unde invitații speciali vor transforma seara într-o petrecere dedicată celor mai iubite hituri ale anilor ’80, ’90 și 2000. Iar în perioada 10 – 12 iulie, vizitatorii vor descoperi o impresionantă expoziție de automobile clasice, cu acces gratuit.

Sâmbătă, de la ora 20:00, terasa exterioară de la Iulius Mall Suceava devine locul în care nostalgia întâlnește energia unei petreceri de vară. HITFEST Party aduce vibe-ul anilor ’80, ’90 și 2000 într-un decor inspirat din atmosfera festivalurilor, cu scenă, lumini spectaculoase și și decoruri tematice. DJ Pappa M & MC Dylma, Alex Man și Emil Lassaria vor readuce în difuzoare cele mai îndrăgite piese ale ultimelor decenii, într-o atmosferă animată de dansatori, mascote tematice și multă energie. Biletele pentru petrecere pot fi achiziționate online. Cei care cumpără 7 bilete primesc încă trei gratuit.

În completarea atmosferei retro, în perioada 10 – 12 iulie, Iulius Mall Suceava găzduiește o expoziție de mașini clasice, atât în interior, cât și în piațetele din parc. De la elegante modele interbelice, precum Citroën Rosalie (1934), până la automobile emblematice precum Volvo P1800, Ford Mustang (1991), Triumph Spitfire (1977), Toyota Celica (1991), Mercedes SL, Mercedes „Balenă”, MG B, Dacia 1300, Trabant, Audi 100 sau spectaculosul Panther Lima, expoziția reunește mașini care au scris istorie și continuă să impresioneze prin design, eleganță și poveștile pe care le poartă.

Unul dintre exponatele de referință este un MG B, restaurat integral, considerat unul dintre cele mai reprezentative modele sport britanice și cel mai bine vândut automobil din istoria mărcii MG. Expoziția poate fi vizitată gratuit până duminică, 12 iulie, ora 16:00.

Gata de distracție? Simte atmosfera, dansează pe hiturile preferate și descoperă farmecul mașinilor care au făcut istorie, în acest weekend la Iulius Mall Suceava!