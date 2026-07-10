Wizz Air face ruta Suceava – Birmingham sezonieră începând din octombrie. Compania promite noi rute și menținerea poziției de lider pe aeroportul din Suceava

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Compania aeriană Wizz Air a confirmat, vineri, că ruta Suceava – Birmingham va deveni sezonieră începând cu data de 22 octombrie 2026.

Potrivit reprezentanților companiei aeriene, decizia face parte din strategia de ajustare a rețelei de rute în funcție de cererea pasagerilor și de tendințele pieței.

„Wizz Air confirmă că, începând cu 22 octombrie 2026, ruta de la Suceava către Birmingham va deveni sezonieră. Wizz Air rămâne angajată creșterii pe termen lung pe piața locală, stimulând dezvoltarea sectoarelor turismului și ospitalității din România”, au transmis reprezentanții companiei.

Wizz Air subliniază că va continua să fie principala companie aeriană care operează zboruri către și dinspre Suceava. Compania monitorizează permanent cererea și alocă capacitatea mai eficient, ceea ce face parte din modelul său de afaceri ultra-low-cost.

„Pe lângă aceste ajustări, Wizz Air anunță constant noi rute din România”, au precizat reprezentanții companiei aeriene.

Această modificare vine ca o ajustare sezonieră tipică pentru zborurile low-cost către anumite destinații, permițând companiei să optimizeze operațiunile în funcție de cererea mai ridicată din perioada de vară.

Wizz Air rămâne un partener important pentru Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, asigurând legături importante pentru pasagerii din Bucovina către mai multe destinații europene, au precizat reprezentanții companiei.