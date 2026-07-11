Accident rutier grav în Fălticeni: Bărbat rămas încarcerat, transportat la spital inconștient

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Un accident rutier s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 00:30, pe raza municipiului Fălticeni. Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și a intrat în coliziune cu un stâlp.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, alături de un echipaj SAJ.

Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 43 de ani, a rămas încarcerat în urma impactului.

Salvatorii au acționat cu accesoriile specifice de descarcerare și au reușit să extragă victima din habitaclu. După acordarea primului ajutor medical la locul evenimentului, bărbatul – aflat în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale prezente – a fost transportat de urgență la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauzele exacte ale accidentului și împrejurările în care s-a produs urmează să fie stabilite de polițiști în cadrul anchetei.