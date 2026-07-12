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Foaie Verde din Bucovina trage un semnal de alarmă: Prețurile la utilități „au luat-o razna” și ne afectează pe toți


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Asociația Foaie Verde din Bucovina a transmis un comunicat de presă dur prin care critică creșterea excesivă a prețurilor la utilități, considerând că acestea au depășit orice limită rezonabilă și că cetățenii sunt „furați într-un mod legal”.

Potrivit coordonatorului asociației Dan Acibotăriță, un exemplu elocvent este prețul apei reci și al canalizării: pentru 10 metri cubi, consumatorii plătesc acum 204 lei, sumă care va crește și mai mult din cauza unor directive europene și a legislației naționale votate de parlamentari. Acesta amintește că acum 20 de ani prețul era de aproximativ 50 de bani pe metru cub.

Asociația atrage atenția și asupra facturării la energie: E.ON este acuzat că folosește unități de măsură complicate, cu 4-5 zecimale, pentru a genera costuri suplimentare, iar prețul energiei electrice a ajuns „de te sperii”. De asemenea, se critică practicile băncilor care impun condiții unilaterale pentru accesarea propriilor bani de pe card.

„Toate acestea ne arată că suntem furați enorm de mult într-un mod legal, cu acceptul legislației votate de către parlamentarii noștri, pe scuza că așa ne cere Uniunea Europeană”, se arată în comunicat.

Foaie Verde din Bucovina subliniază că românii nu sunt „proști” și înțeleg mecanismele, dar acceptă aceste creșteri din lipsă de alternative. Mesajul este adresat și politicienilor, inclusiv celor precum Ilie Bolojan, numit ironic „Ilie Sărăcie”.

Asociația cere o abordare mai echitabilă din partea autorităților naționale și europene, astfel încât facturile la utilități să nu mai reprezinte o povară insurmontabilă pentru cetățeni.


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