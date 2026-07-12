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Accident mortal la o trecere la nivel cu calea ferată la Prelipca


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Un tragic accident s-a produs duminică dimineața, în jurul orei 07:00, la o trecere la nivel cu calea ferată de pe raza localității Prelipca după o coliziune între un tren de persoane cu un autoturism.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje SAJ. La sosirea echipajelor, o victimă, un bărbat în vârstă de 47 de ani, a fost găsită în afara autovehiculului, inconștientă și fără funcții vitale.

Personalul medical și paramedical a început imediat manevrele de resuscitare, însă din nefericire , după consumarea întregului protocol, victima a fost declarată decedată.

Cauzele exacte ale accidentului și împrejurările în care s-a produs urmează să fie stabilite de polițiști și de reprezentanții CFR în cadrul anchetei.


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