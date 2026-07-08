Lucian Harșovschi: Majoritatea proiectelor europene ale Primăriei Suceava au fost pregătite sau contractate în mandatul anterior

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Fostul viceprimar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a reacționat la un comunicat al Primăriei referitor la cele 13 proiecte europene aflate în implementare, cu o valoare totală de peste 72 de milioane de euro.

Harșovschi susține că, pentru a evita confuzia în rândul cetățenilor, este important de precizat că majoritatea acestor proiecte se aflau fie în etapa de pregătire, fie aveau contractele de finanțare semnate, licitate și chiar în desfășurare la momentul încheierii mandatului fostei administrații.

„La momentul încheierii mandatului fostei administrații, toate aceste proiecte se aflau fie în etapa de pregătire, fie aveau contractele de finanțare semnate, licitate şi majoritatea în desfășurare. Aceste informații sunt prezentate și în raportul de activitate depus la data de 10 octombrie 2024”, a transmis Lucian Harșovschi.

El a dat ca exemplu proiectul privind reabilitarea parcurilor publice, care „a apărut doar după ce administrația actuală a solicitat finanțare de aproximativ 3 milioane de euro pentru Șipote, deși prin apel erau disponibile aproximativ 11 milioane de euro”.

Fostul viceprimar apreciază continuarea proiectelor, chiar dacă unele înregistrează întârzieri, și așteaptă deblocarea altor investiții care să reflecte viziunea actualei administrații.

„În cele din urmă, toate aceste proiecte trebuie privite ca investiții în dezvoltarea comunității, nu ca realizări ale unei culori politice”, a concluzionat Lucian Harșovschi.

Primăria Municipiului Suceava anunțase anterior că are 13 proiecte europene în implementare, subliniind angajamentul pentru modernizarea școlilor, îmbunătățirea traficului, transportului public, parcurilor și patrimoniului istoric.