Consiliul Județean Suceava principalul partener al Rugby Club Gura Humorului, singura echipă din județ care evoluează în Liga Națională

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Consiliul Județean Suceava a semnat un nou contract de finanțare cu Rugby Club Gura Humorului, singura echipă din județul Suceava care evoluează în Liga de Rugby Kaufland, primul eșalon valoric al rugbyului românesc.

Finanțarea, în valoare de 415.000 de lei, este acordată în baza Legii nr. 350/2005 pentru proiectul „Rugby în Bucovina – Vizibilitate, Dezvoltare și Implicare” și vizează participarea echipei în campionat și în Cupa României, organizarea meciurilor și a antrenamentelor, deplasările, precum și activități de promovare a rugbyului în rândul copiilor și tinerilor.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a declarat că sprijinul acordat face parte din strategia administrației conduse de președintele Gheorghe Șoldan de susținere concretă a sportului de performanță din județ.

„Consiliul Județean Suceava este alături de Rugby Club Gura Humorului, o echipă tânără, cu foarte mult potențial, care reprezintă județul nostru într-o competiție extrem de puternică. Știm foarte bine cât de greu este să susții un club de rugby la acest nivel. Fără sprijin, ar fi foarte dificil pentru această echipă să reziste într-un campionat în care costurile sunt mari și adversarii au bugete importante. De aceea, venim concret în sprijinul rugbyului sucevean”, a transmis Nicolae Robu.

Rugby Club Gura Humorului are în prezent 24 de sportivi legitimați, dintre care 23 au sub 23 de ani. Președinta clubului, Gabriela Andronache, a mulțumit autorităților județene pentru sprijin și a subliniat importanța colaborării dintre administrație și mediul sportiv.

„Ani la rând, Rugby Club Gura Humorului a fost printre puținele cluburi de rugby de seniori din România susținute exclusiv din surse private. Sprijinul financiar oferit de Consiliul Județean Suceava confirmă importanța investiției în sport și în comunitate. Această colaborare ne oferă stabilitate și ne permite să continuăm formarea de sportivi și de caractere”, a declarat Gabriela Andronache.