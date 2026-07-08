IPS Calinic, ferm: Preoții care nu respectă programul liturgic afișat își vor pierde calitatea de parohi

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Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis un răspuns clar și ferm unui credincios care a semnalat nerespectarea programului liturgic în unele parohii din eparhie. Sesizarea a fost adresată prin intermediul rubricii „Răspunsul Ierarhului” și viza lipsa de consecvență în aplicarea rânduielilor stabilite de Sectorul de Misiune Pastorală.

Credinciosul semnala faptul că, deși prin Sectorul de Misiune a fost stabilit un program liturgic pentru perioadele de post, precum și în afara acestora, iar acest program trebuie afișat la avizierele bisericilor, în unele parohii el rămâne doar formal, fără a fi respectat în practică. Acesta menționa și faptul că există verificări periodice din partea Sectorului de Misiune, dar în ciuda acestui fapt, în anumite comunități programul liturgic nu este aplicat constant.

În răspunsul transmis, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a arătat că sesizarea a fost înaintată Sectorului de Misiune Pastorală și Actualitate Creștină pentru verificare și luare de măsuri. Totodată, ierarhul a transmis un mesaj tranșant:

„Vă asigur însă că preoții care nu respectă programul afișat își vor pierde calitatea de parohi.”

Răspunsul subliniază responsabilitatea directă a preoților parohi față de rânduielile liturgice stabilite la nivel eparhial și importanța respectării disciplinei bisericești. Potrivit ierarhului, nerespectarea programului liturgic afișat nu poate fi tolerată, iar consecințele pot merge până la pierderea calității de paroh.