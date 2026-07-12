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Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale în județul Suceava de duminică seara până luni dimineața


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Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare Cod Galben valabilă duminică, 12 iulie, ora 18:00 – luni, 13 iulie, ora 10:00, pentru instabilitate atmosferică accentuată și averse însemnate cantitativ.

Fenomenele vizate includ perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h), vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de precipitații vor atinge local 15-25 l/mp și izolat peste 30-40 l/mp.

Zonele afectate includ Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, inclusiv județul Suceava.


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