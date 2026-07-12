Accident rutier pe DN2 la Grănicești: Motociclist ucrainean rănit după o depășire greșită

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Un accident rutier s-a produs sâmbătă seară, la ora 21:13, pe DN2, pe raza comunei Grănicești. În eveniment au fost implicate o motocicletă și un autoturism.

Potrivit cercetărilor polițiștilor din Siret, un bărbat de 35 de ani, cetățean ucrainean, conducea o motocicletă Yamaha din direcția Suceava către Siret. La km 460+700, acesta s-a angajat în depășirea unui autoturism Volkswagen Passat condus de un bărbat de 43 de ani, din comuna Grănicești, care executa un viraj la stânga. În aceste condiții, a avut loc coliziunea între cele două vehicule.

În urma impactului, motociclistul a suferit vătămări corporale grave, fiind diagnosticat cu suspiciune de fractură la piciorul stâng. Acesta a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Ambii conducători au fost testați: șoferul autoturismului a prezentat 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar motociclistul a fost testat cu un test rapid din salivă, rezultatul fiind negativ (nu a putut fi testat cu etilometrul din cauza leziunilor).

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului.