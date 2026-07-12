Accidentul de pe centura Rădăuți: Tânăr de 24 de ani, mort după ce a pierdut controlul motocicletei

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Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă seară, în jurul orei 21:55, pe centura ocolitoare a municipiului Rădăuți (DNCRD). Un tânăr de 24 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut cu motocicleta.
Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, tânărul conducea o motocicletă Suzuki și, pe un sector de drum în curbă la dreapta, nu a adaptat viteza la condițiile de drum. A pierdut controlul direcției, a pătruns pe contrasens, a derapat și a fost proiectat în șanțul de pe partea stângă a drumului, după ce motocicleta a parcurs aproximativ 100 de metri pe carosabil.
Echipajele de intervenție ale Serviciului Județean de Ambulanță Suceava și ale Detașamentului de Pompieri Rădăuți au ajuns la fața locului, iar tânărul a fost găsit inconștient, în afara părții carosabile. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, acestea nu au avut succes, iar decesul a fost declarat la locul evenimentului.
Din investigații a reieșit că, recent (pe 30 iunie 2026), tânărul care conducea o motocicletă Honda fusese sancționat contravențional de polițiștii din Rădăuți pentru viteză excesivă (119 km/h în localitate, unde limita era 50 km/h), primind amendă și reținerea permisului pentru 90 de zile (cu dovadă de circulație).
Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
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