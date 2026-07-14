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Șofer din Vicovu de Sus, cercetat penal după ce a prezentat un permis de conducere irlandez fals


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Un bărbat din Vicovu de Sus a fost condus la sediul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, după ce polițiștii au avut suspiciuni serioase că permisul de conducere prezentat de acesta ar fi fals.

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc luni, 13 iulie 2026, în jurul orei 19:15, pe raza comunei Gălănești. O patrulă a efectuat semnal de oprire unui autoturism Audi A6 cu număr de înmatriculare din Marea Britanie, care circula dinspre Rădăuți spre centrul localității.

La volan se afla un bărbat care inițial a declarat că nu are asupra sa permisul de conducere și cartea de identitate. Acesta a înmânat doar certificatul de înmatriculare al vehiculului și a prezentat o fotografie cu un permis de conducere emis de autoritățile din Irlanda.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat multiple nereguli care indică faptul că documentul ar fi fals: fontul nu corespunde cu cel autentic, fotografia pare inserată, lipsesc elemente de siguranță, iar seria de pe document este în alt format. De asemenea, pe verso lipsește subpunctul 4d (driver number).

Având în vedere suspiciunile de fals, permisul de conducere a fost ridicat în baza unei ordonanțe. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale (art. 320 alin. 1 Cod Penal) și uz de fals (art. 323 Cod Penal).


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