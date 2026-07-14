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Grenadă din al Doilea Război Mondial, descoperită de noul proprietar în timpul lucrărilor de renovare în podul casei din Rădășeni


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O grenadă defensivă datând din perioada celui de-al Doilea Război Mondial a fost descoperită, luni, 13 iulie 2026, în podul unei locuințe din comuna Rădășeni.

Potrivit Poliției Secției 7 Rurale Mălini, un bărbat de 38 de ani din Constanța, care cumpărase imobilul în luna martie a acestui an, efectua lucrări de renovare la casă. În timpul lucrărilor, în pod, într-o cutie din lemn prinsă în perete, acesta a găsit un obiect metalic suspect și a anunțat imediat autoritățile prin apelul de urgență 112.

La fața locului s-a deplasat o echipă pirotehnică din cadrul ISU „Bucovina” Suceava. În urma verificărilor, pirotehniștii au stabilit că obiectul descoperit este corpul unei grenade defensive din al Doilea Război Mondial, fără focos și încărcătură.

Zona a fost asigurată, iar muniția a fost ridicată și transportată în vederea depozitării și distrugerii în condiții de siguranță de către echipa pirotehnică.


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