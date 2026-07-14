Aproape 220 de pacienți mușcați de câini s-au prezentat la UPU Suceava în acest an. Cinci au fost internați



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Aproape 220 de pacienți cu plăgi mușcate de câini s-au adresat UPU Suceava în acest an, cinci dintre ei fiind internați în spital

Medicul șef al UPU Suceava din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava, Liviu Cîrlan, a declarat pentru NewsBucovina că în acest an au fost acordate îngrijiri medicale unui număr de 217 pacienți cu vârste cuprinse între 1 an și 91 de ani, care aveau răni după ce au fost mușcați de câini.

El a spus că cinci pacienți au necesitat internarea în Secțiile de Chirurgie Plastică, Chirurgie Infantilă și Boli Infecțioase ale spitalului sucevean.

Medicul sucevean a precizat că în Secția de Chirurgie Plastică au fost internați cu plăgi mușcate de câini un pacient în vârstă de 91 de ani din Baia, altul în vârstă de 76 de ani din Dolhasca și un pacient în vârstă de 41 de ani din Suceava, în timp ce în Secția de Chirurgie Infantilă a fost internat un copil în vârstă de 1 an din localitatea Plopeni, iar în Secția de Boli Infecțioase a fost internat un pacient în vârstă de 65 de ani din Suceava.

Conform specialiștilor, în funcție de gravitate, în cazul plăgilor mușcate de câini, întrucât saliva câinilor conține diverse bacterii care pot cauza infecții locale, medicul va decide conduita terapeutică, respectiv administrarea de vaccin antitetanic în cazul în care pacientul nu a efectuat rapelul în ultimii 5 – 10 ani, fie administrarea de vaccin antirabic dacă există suspiciunea că animalul nu a fost vaccinat, fie administrarea de antibiotice pentru prevenirea eventualelor infecții bacteriene.