Bărbat din Dolhasca, băut și fără permis, arestat la domiciliu după un accident cu motocicleta

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Polițiștii continuă cercetările în cazul unui bărbat din localitatea Budeni, orașul Dolhasca, care a provocat un accident rutier în timp ce conducea o motocicletă sub influența alcoolului, fără permis și cu vehiculul neînmatriculat.

La data de 14 iulie 2026, față de bărbat a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea mai multor infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis, conducerea sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul neînmatriculat (două fapte) și vătămare corporală din culpă. Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar Judecătoria Fălticeni a dispus măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14 iulie 2026.

Reamintim că incidentul s-a produs pe 11 iulie 2026, în jurul orei 19:50, pe DJ 208S, pe raza satului Probota, orașul Dolhasca când bărbatul, aflat sub influența alcoolului, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe un teren ierbat.

În urma testării cu etilometrul, bărbatul a prezentat o concentrație de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările au mai stabilit că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta Aprilia cu număr de înmatriculare DH-47861 nu era înmatriculată.

În urma accidentului, conducătorul auto s-a autoaccidentat și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Dosarul penal a fost întocmit sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.