Tânăr de 18 ani, acuzat că și-a agresat bunicii cu spray paralizant și cuțit pentru a le lua bani, trimis în judecată de procurorii din Fălticeni

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Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a trimis în judecată un tânăr de 18 ani din comuna Bunești, județul Suceava, pentru tentativă la tâlhărie calificată și distrugere. Acesta se află în stare de arest preventiv.

Potrivit procurorilor, faptele au avut loc pe 18 iunie 2026, în jurul orei 21:00.

Tânărul a pătruns în locuința bunicilor săi și le-a cerut sume de bani. La refuzul acestora, a pulverizat spray paralizant în direcția lor, provocându-le suferințe fizice, i-a amenințat cu moartea folosind un cuțit tip briceag și a spart geamul ușii de la intrare cu bucăți de gresie luate din exteriorul imobilului. Scopul era de a-i determina pe bătrâni să-i remită bani.

Faptele reținute de procurori întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de tentativă la tâlhărie calificată și distrugere.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Fălticeni, cauza aflându-se acum pe rolul instanței.