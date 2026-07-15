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Bărbat prins în trafic pe DN 17 cu permis de conducere fals cumpărat din Marea Britanie contra a 6.000 de euro


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Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Șcheia au descoperit un caz de falsificare de documente în timpul unui control de rutină pe DN 17.

La data de 14 iulie 2026, în jurul orei 10:00, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza satului Trei Movile, comuna Șcheia, polițiștii au oprit o autoutilitară marca Mercedes-Benz. La volan se afla un bărbat care a prezentat, printre alte documente, un permis de conducere ce părea a fi emis de autoritățile din Marea Britanie.

La verificarea elementelor de siguranță, polițiștii au constatat numeroase neconcordanțe: elemente de securitate diferite sau inexistente, precum și un conținut și o formă care nu corespundeau unui permis britanic autentic emis în 2022. Bărbatul a recunoscut că a cumpărat documentul de la o persoană necunoscută, în timp ce se afla în Marea Britanie, contra sumei de 6.000 de euro, fără a susține vreo probă teoretică sau practică.

De asemenea, semnătura sa s-a dovedit diferită de cea de pe permisul falsificat. Verificările în bazele de date au confirmat că acesta nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România și nu este posesorul unui permis de conducere valabil.

Bărbatul a fost testat cu etilometrul, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Cercetările sunt continuate de polițiști sub coordonarea Parchetului competent.


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