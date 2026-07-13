Etapa finală a Festivalului-Concurs Județean „Comori de suflet românesc”, în cadrul celei de-a XXXVII-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”

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Câmpulung Moldovenesc se pregătește să găzduiască, în perioada 17–19 iulie 2026, o amplă sărbătoare a folclorului autentic. Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, CNIPT Rarăul și Regionalne Centrum Kultury w Pile (Polonia), organizează cea de-a XXXVII-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, care va include și etapa finală a celei de-a XXII-a ediții a Festivalului-Concurs Județean de Folclor „Comori de suflet românesc”.

Competiția județeană, dedicată descoperirii și promovării celor mai valoroase talente folclorice din Suceava, ajunge la momentul culminant după ce, în primăvară, au avut loc etapele zonale la Frasin, Poiana Stampei și Baia. Cele mai bune formații calificate vor urca pe scena Platoului Central pentru a-și prezenta programele în fața juriului de specialitate.

Vor evolua ansambluri folclorice, grupuri vocale, vocal-instrumentale și de jocuri populare, formații ale minorităților naționale, grupuri de copii și ansambluri consacrate, reprezentative pentru principalele zone etnofolclorice ale județului.

Programul artistic

Vineri, 17 iulie • Ora 10:00 – Tradiționala Paradă a portului popular, la care vor participa peste 600 de artiști din România și din străinătate; • Ora 12:00 – Deschiderea oficială a Festivalului Internațional „Întâlniri Bucovinene”; • De la ora 12:30 – Încep evoluțiile din etapa finală a concursului „Comori de suflet românesc”, cu spectacole folclorice până seara.

• Ora – Tradiționala Paradă a portului popular, la care vor participa peste din România și din străinătate; • Ora – Deschiderea oficială a Festivalului Internațional „Întâlniri Bucovinene”; • De la ora – Încep evoluțiile din etapa finală a concursului „Comori de suflet românesc”, cu spectacole folclorice până seara. Sâmbătă, 18 iulie • De la ora 11:00 – Continuarea etapei finale a concursului județean, cu prezentarea programelor artistice ale ansamblurilor calificate.

• De la ora – Continuarea etapei finale a concursului județean, cu prezentarea programelor artistice ale ansamblurilor calificate. Duminică, 19 iulie • Ora 16:00 – Spectacol extraordinar susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava; • Ora 18:00 – Spectacolul grupurilor folclorice consacrate, care va încheia ediția din acest an.

Festivalul „Întâlniri Bucovinene” reprezintă una dintre cele mai importante manifestări de folclor din regiune, reunind artiști din țară și din străinătate într-o adevărată sărbătoare a tradițiilor, muzicii, dansului și portului popular bucovinean.