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Gheorghe Șoldan: Am promis și mă țin de cuvânt.  36.000 de pensionari suceveni cu pensia minimă vor primi tichete sociale de 250 de lei înainte de sărbătorile de iarnă


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Consiliul Județean Suceava a aprobat, în ședința de astăzi, regulamentul unui program generos de sprijinire a persoanelor vârstnice aflate în dificultate. Aproximativ 36.000 de pensionari din județ, care beneficiază de pensia minimă garantată și nu au alte venituri, vor primi tichete sociale pentru alimente în valoare de 250 de lei fiecare.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a subliniat că promisiunea făcută seniorilor devine realitate:

„Am promis și mă țin de cuvânt. Astăzi, în ședința Consiliului Județean Suceava, a fost aprobat regulamentul programului. Am prevăzut în bugetul județului 9 milioane de lei pentru acest program”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Tichetele vor fi distribuite în apropierea sărbătorilor de iarnă, prin Poșta Română, pe baza listelor întocmite de Casa Județeană de Pensii Suceava. Beneficiarii nu vor fi nevoiți să depună cereri sau să stea la cozi, procedura fiind simplificată la maximum.

„Știu că acest sprijin nu rezolvă toate dificultățile cu care se confruntă seniorii noștri. Dar este un ajutor concret și un gest firesc al unei administrații preocupate de oameni, nu doar de investiții”, a adăugat președintele CJ Suceava.


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