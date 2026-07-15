Wizz Air sărbătorește 20 de ani de zboruri în România: peste 120 de milioane de pasageri transportați

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Wizz Air, cel mai mare operator aerian din România, celebrează două decenii de activitate pe piața locală. Compania marchează momentul cu o serie de inițiative speciale, subliniind rolul său esențial în conectivitatea aeriană a țării și dezvoltarea economică a regiunilor.

În semn de mulțumire pentru călătorii fideli care au ales Wizz Air timp de 20 de ani, pasageri norocoși din toată țara au primit zeci de vouchere pentru următoarea lor călătorie, pe lângă o ofertă specială de până la 20% disponibilă doar astăzi pentru zboruri selectate către și dinspre România[1], pentru clienții care doresc să călătorească în perioada 20 iulie – 10 decembrie 2026. Biletele pot fi rezervate online pe wizzair.com și prin aplicația mobilă WIZZ.

Povestea Wizz Air în România a început în iulie 2006, odată cu zborul inaugural care a decolat de la Târgu Mureș către Budapesta. Această intrare pe piață a fost sprijinită ulterior de aderarea României la Uniunea Europeană, ceea ce a permis o mai bună conectivitate către întreg continentul și nu numai. În urma acestei schimbări istorice, compania aeriană a operat primul său zbor de la București Băneasa către Londra Luton chiar în data de 1 ianuarie 2007; mai târziu, în luna octombrie a aceluiași an, a decolat și primul zbor de la Cluj-Napoca. Apoi, în octombrie 2008 a avut loc primul zbor din Timișoara, iar în mai 2012 au început zborurile din București Otopeni – care este acum cea mai mare bază din întreaga rețea Wizz Air.

Următorii patru ani au fost marcați de o expansiune remarcabilă în toată România, cu primele zboruri din Craiova în mai 2013, din Sibiu în iunie 2014, din Iași în decembrie 2014, din Constanța în iunie 2015, din Suceava în august 2016 și din Satu Mare în octombrie 2016. Mai recent, Wizz Air a început operațiunile din Bacău în octombrie 2020, din Brașov în august 2023 și din Oradea în martie 2026.

Numai în ultimul an, compania aeriană a redeschis trei baze, la București Băneasa, Suceava și Târgu Mureș, a lansat zboruri la Oradea și a ajuns la un total de 41 de aeronave staționate. Din 2006, Wizz Air și-a mărit constant investițiile, consolidând România ca o piață cheie. Multe dintre aeroporturile menționate mai sus au devenit baze operaționale Wizz Air în ultimele două decenii, găzduind zeci de aeronave și transformându-se în locul de muncă al mii de români talentați, pasionați de aviație. Peste 1.900 de persoane fac acum parte din echipa angajată în țară, ocupând diverse funcții, inclusiv piloți și însoțitori de zbor, sau posturi administrative. Compania aeriană continuă să investească în talentele locale prin recrutarea activă a echipajului de cabină, un total de 50 de noi colegi alăturându-se echipelor sale din România numai în acest an.

Evoluția numărului de pasageri, excelență operațională și tendințe de creștere

Cu un total de peste 120 de milioane de pasageri transportați către și dinspre România în acești 20 de ani – mai mult de șase ori populația țării – Wizz Air a înregistrat o creștere remarcabilă. Numai în ultimul an calendaristic, compania aeriană a transportat aproape 15 milioane de pasageri, o creștere cu 14,5% față de 2024. Anul acesta, în perioada ianuarie-iulie 2026, WIZZ a operat peste 42.000 de zboruri și a transportat peste 8,3 milioane de pasageri, cu o rată de finalizare a zborurilor de 99,7% și o rată de punctualitate de 78,4%.

În urma anunțurilor de amploare făcute anul trecut, Wizz Air are în vânzare 18,5 milioane de locuri în anul calendaristic 2026, ceea ce reprezintă o creștere cu 13,6%. Compania aeriană și-a extins semnificativ portofoliul de destinații de agrement, răspunzând cererii românilor de a călători mai frecvent pentru city-breakuri sau vacanțe mai lungi – o creștere a destinațiilor de agrement cu 45% față de sezonul estival anterior.

Orientarea strategică a Wizz Air este clară: menținerea poziției de lider în țară, extinderea prezenței sale, stimularea economiei locale și a sectorului aviației, susținerea practicilor sustenabile în industrie, precum și sprijinirea unei aviații durabile, a turismului și a industriilor conexe din România.

Impactul asupra comunității și inițiativele sociale

Wizz Air joacă un rol activ în cadrul evenimentelor și inițiativelor sociale locale, organizând Wizz Air Cluj-Napoca Marathon, participând la Bucharest International Air Show și devenind transportatorul aerian oficial al Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

Fundația WIZZ este, de asemenea, mândră că a semnat recent un parteneriat cu Asociația Aripi pe Pământ, dedicată sprijinirii copiilor și familiilor aflate în dificultate. În plus, prin intermediul Wizz Air Pilot Academy, compania aeriană susține și Tabăra de Zbor, o tabără de vară pentru copiii curioși sau pasionați de aviație, înființată de căpitanul Wizz Air Mihai Sturzu.

Acest angajament reflectă dedicarea Wizz Air de a răspunde nevoilor în continuă evoluție ale călătorilor din România încă din 2006, oferind mai multe opțiuni și flexibilitate pentru vacanțe, călătorii de afaceri și vizite la prieteni și familie în străinătate. Douăzeci de ani mai târziu, promisiunea companiei aeriene de a oferi conectivitate la prețuri accesibile – pe baza căreia s-a clădit această poveste de succes – rămâne la fel de puternică ca întotdeauna, pe măsură ce compania dă contur următorului său capitol.

[1] Această promoție se aplică între: 15/07/2026 00.00 CET – 15/07/2026 23.59 CET („Perioada promoțională”). Se aplică până la 20% reducere la tarif, excluzând taxa de administrare. Reducerea de până la 20% se aplică numai pentru/de la zborurile selectate: România, disponibile pe https://wizzair.com și în aplicația WIZZ pentru dispozitive mobile în timpul Perioadei promoționale. Perioada de călătorie este limitată între: 20/07/2026 – 10/12/2026. Promoția este valabilă numai pentru rezervările efectuate pe https://wizzair.com sau în aplicația WIZZ pentru dispozitive mobile. Promoția nu se aplică rezervărilor de grup.