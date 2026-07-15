Bărbat de 64 de ani și-a spart capul după ce a căzut cu bicicleta pe DJ 209A. Conducea sub influența alcoolului

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Un bărbat de 64 de ani din comuna Slatina a suferit un accident rutier marți după-amiază, 14 iulie 2026, după ce a consumat băuturi alcoolice.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 16:40, pe DJ 209A, pe raza satului Slatina. Bărbatul se deplasa cu bicicleta spre domiciliu, venind de la un magazin din centrul localității, când s-a dezechilibrat și a căzut pe asfalt. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care l-a transportat la Spitalul Municipal Fălticeni. Acesta a fost diagnosticat cu plagă deschisă la cap și a fost externat ulterior.

Polițiștii care au efectuat verificările au stabilit că este vorba despre o autoaccidentare, fără implicarea altor vehicule sau persoane. Bărbatul a fost testat cu etilometrul, rezultatul indicând o concentrație de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ca urmare, conducătorul bicicletei a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.730 lei, conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.