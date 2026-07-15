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Femeie de 34 de ani, lovită de fulger în Moldova-Sulița. Ea a fost transportată la UPU Suceava cu arsuri pe 10% din suprafața corporală


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O femeie în vârstă de 34 de ani a fost lovită de fulger miercuri după amiaza, în localitatea Moldova-Sulița. Incidentul s-a produs pe fondul vremii instabile din ultima perioadă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, femeia a fost inițial inconștientă la momentul apelului la 112. La sosirea echipajului de prim ajutor era conștientă, dar confuză, prezentând arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corporală.

Un echipaj SAJ tip C de la Suceava a fost trimis la întâlnire cu echipajul de prim ajutor. Pacienta a fost stabilizată și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.


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