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Succes remarcabil pentru înotătoarea suceveană Maria Beatrice Aniței la Cupa României de la Târgu Mureș


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Tânăra sportivă de numai 14 ani, Maria Beatrice Aniței, a strălucit la Cupa României la înot pentru juniori II, juniori I, tineret și seniori, desfășurată la Târgu Mureș în perioada 17-19 iulie 2026. Peste 470 de sportivi din întreaga țară au participat la ultima competiție importantă a anului în bazin de 50 de metri.

Maria Beatrice Anitei a urcat de trei ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, obținând rezultate excepționale:

  • Locul 1 la 200 m bras (categoria Juniori II);
  • Locul 1 la 100 m bras (la categoria fete 14 ani și, totodată, la categoria superioară Juniori I – fete 15-16 ani);
  • Locul 2 la 200 m bras (categoria Juniori I);
  • Locul 3 la 50 m bras.

Antrenorul Cezar Moscaliuc a subliniat că aceste performanțe confirmă faptul că titlul de campioană națională școlară obținut în luna mai nu a fost o întâmplare, ci rezultatul unor ani de pregătire susținută.

La aceeași competiție a participat și Darius Lostun, clasat pe locul 14.

„Rezultatele obținute de tinerii înotători la competițiile din această vară ne duc cu gândul la vremurile când Suceava era printre primele 3 cluburi de înot din țară”, a declarat antrenorul Cezar Moscaliuc. Acesta a mulțumit totodată tuturor celor care susțin sportul sucevean și îi însoțesc pe tineri pe drumul spre înalta performanță.


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