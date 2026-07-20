Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii „Sfântul Ilie” din Șcheia

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat luni, 20 iulie 2026, la hramul Mănăstirii „Sfântul Ilie” din satul Sfântu Ilie, comuna Șcheia.

Alături de primarul comunei Șcheia, Cristinel Burac, oficialul a luat parte la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Sute de credincioși de toate vârstele au umplut curtea mănăstirii, creând o atmosferă de adevărată sărbătoare. Mulți dintre ei, îmbrăcați în frumoase costume populare, au venit cu copiii și nepoții, transformând slujba într-un moment de comuniune și rugăciune profundă.

„Este una dintre cele mai frumoase imagini ale Bucovinei și un răspuns simplu la îndemnul transmis astăzi de Preasfințitul Părinte Damaschin: Să nu ne îndepărtăm de Dumnezeu!”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele Consiliului Județean Suceava a transmis urări de sănătate, liniște sufletească și bucurii alături de cei dragi locuitorilor satului Sfântu Ilie, tuturor credincioșilor și, în mod special, celor care poartă numele Sfântului Proroc Ilie.