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Vasile Rîmbu anunță că Primăria și Arhiepiscopia sărbătoresc împreună cuplurile cu 50 de ani de căsnicie, după doi ani de suspendare a tradiției


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Primarul Municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat organizarea unui eveniment special dedicat cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de căsătorie. Inițiativa este realizată în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

„Există puține lucruri mai valoroase decât doi oameni care au ales să rămână împreună o viață. Iar celor care au trecut pragul a 50 de ani de căsătorie le datorăm respectul și recunoștința întregii comunități”, a transmis primarul Vasile Rîmbu.

Evenimentul va avea loc în sala „ÎPS Pimen” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pe parcursul a două zile: vineri, 24 iulie, și sâmbătă, 25 iulie 2026, începând cu ora 13:00. Aproape 200 de cupluri din municipiu vor fi celebrate, fiecare primind o invitație oficială personalizată. Colegii din Primărie vor contacta telefonic familiile pentru toate detaliile organizatorice, a precizat primarul.

Primarul a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic și Arhiepiscopiei pentru deschiderea și găzduirea evenimentului, subliniind importanța valorilor familiei și a stabilității în comunitate.

Un mesaj emoționant a venit și din partea unei doamne al cărei soț a trecut la Domnul după ce cei doi sărbătoriseră Nunta de Aur în perioada în care tradiția a fost întreruptă. Răspunsul primarului a fost unul plin de empatie: „Da, și dumneavoastră sunteți parte din această sărbătoare. Vă așteptăm cu aceeași prețuire și cu același respect.”


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